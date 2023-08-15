Beşiktaş, Milot Rashica'nın ardından bir transferi daha bitiriyor.
NTV'nin haberine göre; Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Habere göre; siyah beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Beşiktaş yönetimi, kulüple bonservis görüşmeleri sürerken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.
Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı, 8 asist yaptı.
NTV'nin haberine göre; Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Habere göre; siyah beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Beşiktaş yönetimi, kulüple bonservis görüşmeleri sürerken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.
Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı, 8 asist yaptı.