Beşiktaş'tan yeni hamle: Musa Barrow

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş, Milot Rashica'dan sonra Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan yeni hamle: Musa Barrow
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15 Ağustos 2023 23:28
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 23:49
Beşiktaş, Milot Rashica'nın ardından bir transferi daha bitiriyor.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Habere göre; siyah beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Beşiktaş yönetimi, kulüple bonservis görüşmeleri sürerken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.

Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı, 8 asist yaptı.



 
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