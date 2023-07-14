Beşiktaş'tan Willian hamlesi! Şenol Güneş onay verdi

Gelecek sezon için kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Willian ile görüşmelere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Willian hamlesi! Şenol Güneş onay verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 08:41
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 08:42
Kanatlara doğrudan skor katkısı yapabilecek transferler isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sunulan isimlerden birisi ortaya çıktı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı. 'Kulüp Yardımları Programı' kapsamında futbolcuların turnuvada geçirdiği gün sayısına göre ödeme miktarları belirlendi. FIFA'nın Türkiye'de en fazla para verdiği kulüp, 1 milyon 137 bin Dolar'la (Yaklaşık 29.6 milyon TL) Beşiktaş oldu. Kara Kartal; Hollandalı Weghorst, Faslı Saiss, Kamerunlu N'Koudou ve Kanadalı Atiba'yı Dünya Kupası'na göndermişti.

WILLIAN HAMLESİ

Siyah-Beyazlılar'da FIFA'dan alınan bu paranın bütçesinin direkt olarak transfere aktarılması planlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fulham'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Willian, Beşiktaş'ın listesine girdi. Yönetimin gelen öneri sonrasında Güneş'le bir görüşme yaptığı ve deneyimli teknik adamdan, "Şartlar uygun olursa isterim" yanıtını aldığı ifade edildi. Güneş'in onayının ardından Siyah-Beyazlı idarecilerin transferin şartlarını belirginleştirmek adına görüşmelere başladığı bildirildi.

KAMPA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

34 yaşındaki oyuncunun tıpkı Redmond gibi her iki kanat ve ortada oynama özelliği olması, büyük tecrübesi artı olarak görülüyor. Tarafların mali açıdan buluşmaları durumunda futbolcunun kampın son bölümüne yetiştirilmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, Chelsea'den ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya'ya gitmiş, ardından ise yeniden Premier Lig'e dönmüştü. Willian, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 27 Premier Lig maçına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol 6 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery