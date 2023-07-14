Kanatlara doğrudan skor katkısı yapabilecekisteyensunulan isimlerden birisi ortaya çıktı.FIFA, 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı. 'Kulüp Yardımları Programı' kapsamında futbolcuların turnuvada geçirdiği gün sayısına göre ödeme miktarları belirlendi. FIFA'nın Türkiye'de en fazla para verdiği kulüp, 1 milyon 137 bin Dolar'la (Yaklaşık 29.6 milyon TL) Beşiktaş oldu. Kara Kartal; Hollandalı Weghorst, Faslı Saiss, Kamerunlu N'Koudou ve Kanadalı Atiba'yı Dünya Kupası'na göndermişti.Siyah-Beyazlılar'da FIFA'dan alınan bu paranın bütçesinin direkt olarak transfere aktarılması planlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fulham'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız, Beşiktaş'ın listesine girdi. Yönetimin gelen öneri sonrasında Güneş'le bir görüşme yaptığı ve deneyimli teknik adamdan,yanıtını aldığı ifade edildi. Güneş'in onayının ardından Siyah-Beyazlı idarecilerin transferin şartlarını belirginleştirmek adına görüşmelere başladığı bildirildi.34 yaşındaki oyuncunun tıpkı Redmond gibi her iki kanat ve ortada oynama özelliği olması, büyük tecrübesi artı olarak görülüyor. Tarafların mali açıdan buluşmaları durumunda futbolcunun kampın son bölümüne yetiştirilmesi bekleniyor.Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, Chelsea'den ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya'ya gitmiş, ardından ise yeniden Premier Lig'e dönmüştü. Willian, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 27 Premier Lig maçına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol 6 asist kaydetti.