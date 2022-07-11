Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın son gözdesi Werder Bremen'in yıldızı Eren Dinkçi oldu. Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık maçında karşılaştıkları Alman ekibinden Eren Dinkçi'ye talip oldu.
YÖNETİCİLER, EREN DİNKÇİ'Yİ SORDU
Maçtan sonra iki takım yöneticileri arasında dostluk görüntüleri yaşandı. Bu anlar sırasında yöneticiler, Werder Bremenli kurmaylara Eren Dinkçi'yi sorarak maddi şartların da oluşması durumunda 20 yaşındaki yıldız adayı Türk oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini söylediler.
ALMANLAR AÇIK KAPI BIRAKTI
Werder Bremen cephesi hedeflerinin bu sezon Bundesliga'ya dönmek olduğunu ve Eren Dinkçi'ye ihtiyaçları olduğu cevabını verdi. Ancak "doğru rakama tabii ki her oyuncu satılık" diyerek kapıyı açık bıraktılar. Beşiktaş'ın, Eren için ilerleyen günlerde resmi bir teklif hazırlayarak Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.
EREN DİNKÇİ'NİN PERFORMANSI
20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Werder Bremen'de 22 maçta 716 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 700 bin Euro değer biçilen futbolcu, sağ kanat sol kanat ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor. 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Eren, 1.88 boyunda.
YÖNETİCİLER, EREN DİNKÇİ'Yİ SORDU
Maçtan sonra iki takım yöneticileri arasında dostluk görüntüleri yaşandı. Bu anlar sırasında yöneticiler, Werder Bremenli kurmaylara Eren Dinkçi'yi sorarak maddi şartların da oluşması durumunda 20 yaşındaki yıldız adayı Türk oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini söylediler.
ALMANLAR AÇIK KAPI BIRAKTI
Werder Bremen cephesi hedeflerinin bu sezon Bundesliga'ya dönmek olduğunu ve Eren Dinkçi'ye ihtiyaçları olduğu cevabını verdi. Ancak "doğru rakama tabii ki her oyuncu satılık" diyerek kapıyı açık bıraktılar. Beşiktaş'ın, Eren için ilerleyen günlerde resmi bir teklif hazırlayarak Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.
EREN DİNKÇİ'NİN PERFORMANSI
20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Werder Bremen'de 22 maçta 716 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 700 bin Euro değer biçilen futbolcu, sağ kanat sol kanat ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor. 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Eren, 1.88 boyunda.
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