Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama!

Wout Weghorst 🖤🤍 Beşiktaş taraftarı pic.twitter.com/xJkI4XXgY2



— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2023

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst hakkında konuştu."Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor.Eğer Manchester United veya başka bir takım Weghorst'u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize 'Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.' diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz."Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından tribünlere dönerek 'bye bye' diyen, maç sonunda da duygusal anlar yaşadığı gözlenen Wout Weghorst'un Manchester United'la anlaştığı iddia edildi.Cristiano Ronaldo'nun ayrılışı sonrası bir forvet takviyesi yapması beklenen Manchester United'ın bonservisi Burnley'de olan Weghorst'u istediği belirtildi. United'ın Hollandalı hocası Erik Ten Hag'ın vatandaşı Weghorst'un oyun planına çok uygun olduğu için transfer edilmesini istediği ifade edildi.Weghorst'un Kasımpaşa maçı sonrası yaşadığı duygusal anların ise oyuncunun Manchester United'a gideceği yönündeki dedikoduları güçlendirdi.Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, Weghorst'un attığı golden sonra veda etmesi ve maç sonu duygusal anlar yaşamasıyla ilgili kısa bir yorum yaptı.Kocadağ yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.İngilizlerin önde gelen basın kuruluşu Athletic'in haberine göre Wout Weghorst'u isteyen Manchester United'ın bonservis sahibi olan Burnley'le ön görüşme yaptığı yazdı.Transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın resmi onayının gerektiği ifade edilirken siyah beyazlıların sezon sonunda 10 milyon euro ödeyerek Weghorst'un bonservisini alma hakkına sahip olduğu da aktarıldı.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ise maç sonu yaptığı açıklamada Weghorst'un gideceğine ilişkin konuşmayı uygun bulmadığını söyledi.Güneş açıklamasında, "Weghorst bizim için önemli. Yürekten oynuyor. Gol atıyor, attırıyor. Değerli biri. Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı.Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var. Yeni bir şey konuşuruz o zaman. Bugün gayet iyi oynadı, savaştı, 3 puana katkı yaptı." dedi.