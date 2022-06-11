Beşiktaş'tan Weghorst'a transfer telefonu!

Beşiktaş'ta hedef forvet transferi yapmak. Teknik direktör Valerien Ismael, gündeme gelen golcü isim Weghorst'u transferin için yıldız isme bizzat telefon etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Weghorst'a transfer telefonu!
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11 Haziran 2022 12:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kendi oyun sistemine uygun isimleri kadrosunda görmek istiyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, forvet bölgesi için düşünülen Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti. Ismael, transfer için kendisi de devreye girdi.

ISMAEL'DEN WEGHORST'A TELEFON

Şampiyonluk yolunda iyi bir forvet oyuncusunun mutlaka alınmasını isteyen Ismael, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEN KOŞUYOR

Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta İsmael de taşın altına elini koymuş oldu. Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu.



WEGHORTS'UN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek, ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.

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