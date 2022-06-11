ISMAEL'DEN WEGHORST'A TELEFON

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEN KOŞUYOR

WEGHORTS'UN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kendi oyun sistemine uygun isimleri kadrosunda görmek istiyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, forvet bölgesi için düşünülen Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti. Ismael, transfer için kendisi de devreye girdi.Şampiyonluk yolunda iyi bir forvet oyuncusunun mutlaka alınmasını isteyen Ismael, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta İsmael de taşın altına elini koymuş oldu. Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu.Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek, ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.