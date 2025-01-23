Beşiktaş'tan Watford'a ret!

Beşiktaş, Watford'dan Ersin Destanoğlu için gelen 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Watford'a ret!
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23 Ocak 2025 17:17
Beşiktaş, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi.

Bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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