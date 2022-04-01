Beşiktaş'tan, Vodafone Park'ta idman

1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.Vodafone Park'ta saat 18.15'te başlayan antrenmanı 10 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar takip etti. İdman, yaklaşık bir saat sürdü.Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, 3'lü ile sahaya çıktı ve tribüne giderek taraftarla fotoğraf çektirdi.Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin ve Atiba Huchinson, antrenmana katılmadı ve kenardan takip etti.Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.