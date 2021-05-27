Beşiktaş'tan Vida'ya: "Yetmez, daha da indir!"

Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme isteyen Domagoj Vida, 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya çekti. Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu rakamı da çok buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Vida'ya: 'Yetmez, daha da indir!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 08:54
Domagoj Vida, sezon başındaki performansıyla çok eleştirilmişti. Ancak daha sonra kendisini toparlayarak Beşiktaş'ın 2020-21'i iki kupayla tamamlamasında önemli bir rol oynadı.

Hırvat yıldızın şimdiki hedefi ise siyah-beyazlı kulüple önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak...

3.4'TEN 2'YE İNDİ AMA...

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin de devam etmek istediği tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Çebi ve ekibi, Vida'dan 3.4 milyon Euro olan yıllık ücretini düşürmesini talep etti.

32 yaşındaki oyuncunun cevabı ise '2 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele' oldu. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı da çok buldu ve biraz daha indirim istedi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.