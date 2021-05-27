Domagoj Vida, sezon başındaki performansıyla çok eleştirilmişti. Ancak daha sonra kendisini toparlayarak Beşiktaş'ın 2020-21'i iki kupayla tamamlamasında önemli bir rol oynadı.



Hırvat yıldızın şimdiki hedefi ise siyah-beyazlı kulüple önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak...



3.4'TEN 2'YE İNDİ AMA...



Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin de devam etmek istediği tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Çebi ve ekibi, Vida'dan 3.4 milyon Euro olan yıllık ücretini düşürmesini talep etti.



32 yaşındaki oyuncunun cevabı ise '2 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele' oldu. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı da çok buldu ve biraz daha indirim istedi.



