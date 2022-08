Beşiktaş yöneticilerinden Bilgihan Cenk Sürmen, Spor Toto Süper Lig'deki hedefleri ve Dele Alli transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürmen, takımda her şeyin olumlu ilerlediğini ve teknik direktör Valerien Ismael'e büyük güven duyduklarını dile getirdi.



"ISMAEL VE EKİBİNE ÇOK GÜVENİYORUZ"



Sürmen, "Transfer ettiğimiz oyuncular mevcut kadromuza hemen uyum sağladı. Takımdaki arkadaşlık her zamankinden iyi seviyede. Valerien Ismael'e ve ekibine çok güveniyoruz" ifadesini kullandı.



"KİMSEYE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Şampiyonluğa ulaşacaklarından emin olduğunu ifade eden Sürmen, "Her şeyiyle Beşiktaş için çalışan, didinen bir başkanımız ve yönetimimiz var. Taraftarımız da en büyük gücümüz. Bu birliktelik, bu enerji yerli yerinde olduğu müddetçe hedefe ulaşmamıza kimse mani olamaz. Bu enerjinin bizi şampiyon yapacağını rakiplerimiz de çok iyi biliyor. Birliktelik ruhumuzu yok etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız, kimseye fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.



"DELE ALLI GÜÇ KATACAK"



"Dele Alli Beşiktaş'a büyük güç katacak. Biz de bir dünya yıldızını Beşiktaş formasıyla taraftarımıza izletmenin keyfini yaşayacağız" diyen Sürmen, "İlk göreve geldiğimizde yaşadığımız şampiyonluğu pandemi sebebiyle taraftarla kutlayamadık, içimizde ukde kaldı. Bu sezon sonu onlarla omuz omuza kutlamak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ