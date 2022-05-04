Beşiktaş'tan Valerien Ismael'e yerli yardımcı

Beşiktaş, Türk oyuncularla daha iyi iletişim için Valerien Ismael'e Türk antrenör arayışına başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Valerien Ismael'e yerli yardımcı
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04 Mayıs 2022 08:18
Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın gelecek sezon için çeşitli isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Tespit edilen isimlerin önümüzdeki günlerde Ismael'e sunulacağı aktarıldı.

Fransız hocanın, Türk oyuncularla daha yakın ilişki kurmak için yerli yardımcı fikrine sıcak baktığı vurgulandı. 

 

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