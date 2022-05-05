Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e para cezası!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier'e disiplin talimatnamesi gereğince 10 bin Euro para cezası verildi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e para cezası!
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05 Mayıs 2022 10:30
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Valentin Rosier, para cezası aldı. Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde birçok eksiği bulunan siyah beyazlılarda, Valentin Rosier ile ilgili flaş bir karar alındı.

Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi.

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