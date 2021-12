Beşiktaş'tan Valentin Castellanos için teklif

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan, Süper Lig'de zirveden iyice uzaklaşan Beşiktaş, MLS ekiplerinden New York'ta forma giyen Valentin Castellanos'a kanca attı.



AS gazetesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Arjantinli forvet için teklif yaptı. Haberde, New York'un ilk yapılan teklifi reddettiği ancak pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın mevcut piyasa değeri 7 milyon euro. Bu sezon 36 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Castellanos'un ismi birçok önemli Avrupa kulübü ile de anılıyor.