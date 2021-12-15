Beşiktaş'tan Valentin Castellanos için teklif

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde yer alan forvet oyuncusu belli oldu. AS gazetesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlılar ABD MLS ekiplerinden New York City'de forma giyen Valentin Castellanos için teklif yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Valentin Castellanos için teklif
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15 Aralık 2021 13:10
Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan, Süper Lig'de zirveden iyice uzaklaşan Beşiktaş, MLS ekiplerinden New York'ta forma giyen Valentin Castellanos'a kanca attı. 

AS gazetesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Arjantinli forvet için teklif yaptı. Haberde, New York'un ilk yapılan teklifi reddettiği ancak pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın mevcut piyasa değeri 7 milyon euro. Bu sezon 36 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Castellanos'un ismi birçok önemli Avrupa kulübü ile de anılıyor. 


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