UTKU YUVAKURAN KALACAK GİBİ ÇALIŞIYOR

ERSİN'İN GELECEĞİ KADERİNİ ÇİZECEK

SON KARAR ISMAEL'İN

UTKU'YA ANADOLU KULÜPLERİNDEN İLGİ VAR

SEMİH YUVAKURAN NE DEMİŞTİ?

Yeni sezona umutla bakan Beşiktaş'ın kalecilerinden biri olan Utku Yuvakuran, geçen sezonu Süper Lig ekibi Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Yuvakuran, Beşiktaş'taki geleceği için heyecanlı bir bekleyiş içinde.Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Semih Yuvakuran'ın oğlu Utku Yuvakuran siyah-beyazlı takımın sezon öncesi kampında çalışmalarına devam ediyor.Şu anda 1 numaralı kaleci Ersin Destanoğlu'nun takımdaki geleceği Utku Yuvakuran'ı da etkileyecek. Başta Nice olmak üzere Avrupa kulüplerinin gündeminde yer alan Ersin Destanoğlu ayrılırsa Utku Yuvakuran kaleci rotasyonunda kullanılacak.Ersin Destanoğlu'nun ayrılması durumunda 1 numaranın yeni sahibinin kim olacağına teknik direktör Valerien Ismael karar verecek. Ismael, kampta tüm oyuncularının performansını görecek ve buna göre bir karar verecek.Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin bulunuyor. Öte yandan Utku Yuvakuran, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. 25 yaşındaki Utku'ya Anadolu kulüplerinden ilgi gösterenler olduğu da gelen haberler arasında. Utku, kulübün kararına göre kariyer planlaması yapacak.Türk futbolunun hafızalarda yer edinen isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran, oğlunun Beşiktaş'ta efsaneler arasında yer almasını arzu ettiğini ifade etmişti. Yuvakuran, "Ben bir efsane olarak anıldım. Oğlum da uzun yıllar Beşiktaş forması giysin ve efsane olarak anılsın isterim" görüşünde.