Beşiktaş'tan Uros Spajic'e teklif

Stoper transferi için Avrupa'ya yelken açan Beşiktaş, Uros Spajic'e kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Hollanda'da Feyenoord formasıyla geçiren Sırp stoper için harekete geçti. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin bulunduğu Krasnodar'a 500 bin Euro'luk kiralama teklifinde bulundu.



Rus kulüpten gelecek yanıtı beklemeye geçen siyah-beyazlıların gündeminde Brezilyalı Leo Pereira da yer alıyor.



GÖZLER LENS VE DOUGLAS'TA

Yönetim, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. 2 sezondur yönetimin başını ağrıtan ve Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Jeremain Lens ve Douglas ile son kez görüşülecek. İki futbolcunun serbest bırakılması halinde bütçeye yaklaşık 4 milyon Euro gibi bir katkı gelecek. Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede transferdeki önceliğin forvet ve stoper bölgesine verilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi.



KAMP İÇİN ROTA MARBELLA

Slovakya kampının iptal olması üzerine Avrupa'da başka bir yer bakan Beşiktaş, İspanya Marbella'da karar kıldı. 5 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak olan siyah-beyazlıların 1 hafta sonra Marbella'ya gideceği öğrenildi.



