Beşiktaş'tan Umtiti hamlesi!

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusu Umtiti'yi transfer etmek istiyor.

Haber; Akşam
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Beşiktaş'tan Umtiti hamlesi!
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17 Mart 2022 11:42
Barcelona'nın gözden çıkardığı Samuel Umtiti için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fransız ekibi Lyon rakip oldu.

Katalan basınının iddiasına göre; Xavi tarafından kadroda düşülmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun önceliği ise Lyon...

Piyasa değeri 2 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon La Liga'da Barcelona formasıyla bir maça çıkabildi.

LYON RIDVAN'IN PEŞİNDE!

Derbide Lyon'un şef scoutu Bruno Cheyrou, 78. dakikada oyuna giren ve kısa sürede sahada olumlu işler yapıp hücumda etkili olarak 1 gol atan Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ı beğendi. Lyon'un Rıdvan Yılmaz'ı kalan maçlarda da takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.

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