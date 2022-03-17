Beşiktaş'tan Umtiti hamlesi!

Barcelona'nın gözden çıkardığı Samuel Umtiti için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fransız ekibi Lyon rakip oldu.



Katalan basınının iddiasına göre; Xavi tarafından kadroda düşülmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun önceliği ise Lyon...



Piyasa değeri 2 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon La Liga'da Barcelona formasıyla bir maça çıkabildi.



LYON RIDVAN'IN PEŞİNDE!



Derbide Lyon'un şef scoutu Bruno Cheyrou, 78. dakikada oyuna giren ve kısa sürede sahada olumlu işler yapıp hücumda etkili olarak 1 gol atan Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ı beğendi. Lyon'un Rıdvan Yılmaz'ı kalan maçlarda da takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.





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