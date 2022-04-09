Beşiktaş'tan UEFA'ya savunma!

Borç düşürme taahhüdünü yerine getiremeyen Beşiktaş yönetimi hafta içinde Nyon'a gitti. Siyah-beyazlı kulüp, olası bir men kararına karşı UEFA'ya kendisini savundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan UEFA'ya savunma!
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09 Nisan 2022 10:12
Beşiktaş yönetimi hafta içinde UEFA'ya gitti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan'ın yanı sıra kulübün CEO'su Seçil Aygül de UEFA ziyaretinde bulundu.

Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığını vekaleten üstlenen UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı da siyah beyazlılar birlikte UEFA'daki görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş, UEFA'ya ne söz vermişti?

Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.

Borçları düşürme sözü tutmadı

Ancak ortaya konulan hedeflere ulaşılamadı ve Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 600 milyon liraya çıktı.

Çebi yönetimi, kulübü 3 milyar seviyesinde borçla devralmıştı. Ancak yönetim kulübü devraldığında yaptığı mali değerlendirmede geçmişten kaynaklanan borçların faiz yükü nedeniyle yeni bir borçlanma yapılması dahi 2021 sonu itibarıyla sonunda borçların 4 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Men cezası söz konusu değil

Beşiktaş yönetimi UEFA'da borçlara dair yaptığı savunmada pandemi koşullarının maç günü hasılatları üzerindeki olumsuz etkisi ve döviz kurundaki çok büyük sıçramayı dile getirdi. Geçmiş dönemden devam eden ve ayrılmak istemeyen yüksek kontratların da borcu üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı.

Siyah beyazlıların yaptığı savunmanın genel olarak etkili olduğu ve Avrupa'dan men gibi ağır bir cezanın gelmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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