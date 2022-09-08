Beşiktaş'tan Tyler Boyd için flaş karar

Beşiktaş yönetimi yabancı oyuncu sayısının artmasının ardından transfer sürecinde başka takıma gitmeyen Tyler Boyd için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tyler Boyd için flaş karar
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08 Eylül 2022 10:06
Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesini askıya alacağı futbolcuyu belirledi.

BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 44 dakika süre aldı. Futbolcu geçen sezon ise Rizespor'da 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti. 

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