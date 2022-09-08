BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesini askıya alacağı futbolcuyu belirledi.Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 44 dakika süre aldı. Futbolcu geçen sezon ise Rizespor'da 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.