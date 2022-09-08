Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesini askıya alacağı futbolcuyu belirledi.
BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.
DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 44 dakika süre aldı. Futbolcu geçen sezon ise Rizespor'da 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.
BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.
DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 44 dakika süre aldı. Futbolcu geçen sezon ise Rizespor'da 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.