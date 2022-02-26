Beşiktaş'tan Trpisovsky için ikinci hamle

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe'yi yendikleri maç sonrasında Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi açıklamıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Trpisovsky ile ikinci bir görüşme yaparak ikna etmeye çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Trpisovsky için ikinci hamle
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26 Şubat 2022 12:29
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, F.Bahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.

Devre arasında takım değiştirmeye sıcak bakmayan Çek hocanın yeni sezon için menajerini işaret edip küçük de olsa şans tanıması siyah-beyazlıları yeniden umutlandırdı.

SANTO GELMEYE SICAK BAKIYOR
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik direktör listelerinde hâlâ ilk sırada yer alan Trpisovsky ile bir görüşme daha yapıp, ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 10'dan 6'ya kadar düşürdüğü listede 3. sırada bulunan Nuno Espirito Santo ise Kartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Ancak 48 yaşındaki deneyimli hoca için acele edilmeyecek ve ilk etapta Jindrich Trpisovsky ile anlaşma zemini aranacak.

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