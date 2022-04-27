Beşiktaş'tan Trezeguet operasyonu

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlılarda Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.



3-4-3 sistemiyle oynayacak olan siyah-beyazlılarda yeni sisteme uygun transferler yapılacak. Özellikle sol açık, stoper ve santrfor arayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.



Siyah-beyazlıların, Başakşehir'de oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimler başladı.



İngiliz ekibinde teknik direktör Steven Gerrard'ın Mısırlı oyuncuyu takımda düşünmediği belirtildi. Aston Villa Trezeguet'i bonservisiyle bu yaz takımdan göndermek istiyor. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.



Mısırlı yıldız daha önce Türkiye'de Kasımpaşa forması giymiş ve 2019 yazında 10 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştu.



Bu sezon Başakşehir formasıyla 9 maça çıkan Trezeguet 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.



