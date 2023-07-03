Beşiktaş'tan transfere 'Afrika Kupası' engeli

Yeni sezon için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, kadro planlamasında birçok dengeyi hesaba katarken, bunlardan biri de Afrika Kupası oldu. Fildişi Sahili'nde yapılacak organizasyonun ocak-şubat aylarında yapılacak olması nedeniyle siyah-beyazlıların, dikkatli bir seçim yapma durumu ortaya çıktı.
TAKIMDA ÇOK AFRİKALI VAR
Gambiyalı Omar Colley'in Afrika Kupası'nda yer alacak olması nedeniyle stoperde son derece dikkatli bir seçim yapmak zorunda olan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ile ilgileniyordu. Ancak onun da Gana Milli Takımı'nda bulunması, işleri karıştırdı.
LYANCO ÖNE ÇIKTI
Welinton'un ayrılması, Saiss'in gitme talebi, Montero'nun kadroda düşünülmemesi ve Tayyip Talha'nın sakatlığı nedeniyle stoperde sadece kiralık gittiği Antalyaspor'dan dönen Emrecan Uzunhan'ı ile Necip Uysal kaldı. Bu nedenle transfer önceliğini bu bölgeye veren Kartal, "Afrikalı olmayan" ya da "Afrikalı olsa bile kupaya katılmayacak olan" isimler üzerine yoğunlaştı. Burada da Southampton'dan Lyanco bir adım daha öne çıktı. Ama maliyetinin fazlalığı Beşiktaş'ı zorluyor.
Siyah-beyazlılarda savunma dışında Kongolu Masuaku, Cezayirli Ghezzal ve Kamerunlu Aboubakar'ın da Afrika Kupası'na gitme olasılığının fazlalığı, Beşiktaş'ın kadro mühendisliğinde dikkat ettiği detaylar arasında gösteriliyor. Mevcut kadroda bulunan ancak ayrılacağı düşünülen Saiss (Fas) ile Muleka'nın (Kongo) da Afrika Kupası'nda yer alması kuvvetle muhtemel.
TAKIMDA ÇOK AFRİKALI VAR
Gambiyalı Omar Colley'in Afrika Kupası'nda yer alacak olması nedeniyle stoperde son derece dikkatli bir seçim yapmak zorunda olan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ile ilgileniyordu. Ancak onun da Gana Milli Takımı'nda bulunması, işleri karıştırdı.
LYANCO ÖNE ÇIKTI
Welinton'un ayrılması, Saiss'in gitme talebi, Montero'nun kadroda düşünülmemesi ve Tayyip Talha'nın sakatlığı nedeniyle stoperde sadece kiralık gittiği Antalyaspor'dan dönen Emrecan Uzunhan'ı ile Necip Uysal kaldı. Bu nedenle transfer önceliğini bu bölgeye veren Kartal, "Afrikalı olmayan" ya da "Afrikalı olsa bile kupaya katılmayacak olan" isimler üzerine yoğunlaştı. Burada da Southampton'dan Lyanco bir adım daha öne çıktı. Ama maliyetinin fazlalığı Beşiktaş'ı zorluyor.
Siyah-beyazlılarda savunma dışında Kongolu Masuaku, Cezayirli Ghezzal ve Kamerunlu Aboubakar'ın da Afrika Kupası'na gitme olasılığının fazlalığı, Beşiktaş'ın kadro mühendisliğinde dikkat ettiği detaylar arasında gösteriliyor. Mevcut kadroda bulunan ancak ayrılacağı düşünülen Saiss (Fas) ile Muleka'nın (Kongo) da Afrika Kupası'nda yer alması kuvvetle muhtemel.