Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan, basında çıkan Paul Onuachu haberleri ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan transfer haberleri için açıklama!
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22 Haziran 2024 11:39
Son güncelleme 22 Haziran 2024 11:56
Beşiktaş Kulübü, basında çıkan Paul Onuachu haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.

Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı yaratan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.

Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."

ifadeleri yer aldı.  

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın, Paul Onuachu için Southampton'a 15 milyon euro bonservis ve Göztepe'ye Montero ve Emre Bilgin'i bonservisiyle, Mustafa Hekimoğlu'nu kiralık olarak önerdiği iddia edilmişti.



 
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