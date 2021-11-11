Beşiktaş'tan Trabzonspor maçıyla ilgili başvuru

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, maçta yaşanan bir pozisyon nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.



Siyah-beyazlıların yaptığı başvuruda, Video Hakem Sistemi'nin (VAR) Domagoj Vida'nın pozisyonunda hangi görüntüleri izlediği soruldu.



PENALTI TARTIŞMASI



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Anders Trondsen'in, Domagoj Vida'ya ceza sahasında müdahalede bulunması penaltı tartışmalarına neden oldu.





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