Beşiktaş'tan Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifine ret!

Sezonun flaş isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz'la ilgili Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır genç yıldızla ilgili görüşmelerini sürdüren Torino'nun 5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.



TATMİN EDİCİ DEĞİL



Ancak genç yıldızı ederinin altında bir rakama bırakmayı asla düşünmeyen Siyah-Beyazlılar bu teklifi geri çevirdi.



Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın Torino'ya 8 milyon Euro'nun altında bir rakamın kabul edilmeyeceğini iletti. Ayrıca Siyah- Beyazlılar'ın bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği belirtiliyor.



Rıdvan Yılmaz'la ilgilenen bir başka takım olan Eintracht Frankfurt'un da şu ana kadar tatmin edici bir teklif yapmadığı belirtiliyor. Genç yıldızın kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi çok istemesine rağmen yönetimin alacağı her karara saygı duyacağı da ifade ediliyor. Bu sezon 34 maça çıkan Rıdvan 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



ISMAEL İSTEMİYOR



Teknik direktör Ismael'in 3-4-3 sisteminde kilit rol üstlenen 20 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı da biliniyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından Torino'nun tavrı merak konusu.





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