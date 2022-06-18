WATFORD'U İKNA TURU BAŞLAYACAK

TIAGO ÇUKUR'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Türkiye Milli Futbol Takımı'na da davet edilen Tiago Çukur için harekete geçti. Futbolcu ile anlaşma sağlandı.Siyah-beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse, 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor.Geçen sezon Doncester Rover'da oynayan Tiago Barbaros Çukur, 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Güncel transfer piyasa değeri 250 bin Euro olan futbolcu, 1.96 boyunda. Futbolcu, sağ ayağını da etkin kullanmasıyla biliniyor.