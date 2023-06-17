Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendiği ifade edildi, Thomas Müller.
33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya'dan ayrılmayı planlıyor.
Yeni bir yapılanmaya giden Bayern'in de Müller'i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11'de düşünmüyor.
MARIO GOMEZ DEVREYE GİREBİLİR
Beşiktaş'ın net kararını vermesi halinde Müller'in hem Bayern'den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez bu transferde etkin rol oynayabileceği ifade edildi.
33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya'dan ayrılmayı planlıyor.
Yeni bir yapılanmaya giden Bayern'in de Müller'i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11'de düşünmüyor.
MARIO GOMEZ DEVREYE GİREBİLİR
Beşiktaş'ın net kararını vermesi halinde Müller'in hem Bayern'den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez bu transferde etkin rol oynayabileceği ifade edildi.