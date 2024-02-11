Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret hazırlığı!

Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar, pazartesi günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 17:42
Son güncelleme 11 Şubat 2024 17:44
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda iki asbaşkan Onur Göçmez ve Mete Vardar, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş ve TFF arasında yapılacak zirve saat 12.00'de başlayacak.

Son dönemde hakem kararlarından memnun olmayan Beşiktaş'ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılacak görüşmede bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery