Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret hazırlığı!

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılarda iki asbaşkan Onur Göçmez ve Mete Vardar, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş ve TFF arasında yapılacak zirve saat 12.00'de başlayacak.
Son dönemde hakem kararlarından memnun olmayan Beşiktaş'ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılacak görüşmede bu konuyu görüşmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda iki asbaşkan Onur Göçmez ve Mete Vardar, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş ve TFF arasında yapılacak zirve saat 12.00'de başlayacak.
Son dönemde hakem kararlarından memnun olmayan Beşiktaş'ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılacak görüşmede bu konuyu görüşmesi bekleniyor.