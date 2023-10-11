Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!

Beşiktaş, EURO 2032 için kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmaması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2023 15:10
Son güncelleme 11 Ekim 2023 13:31
Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.

HEM KAPASİTE HEM İKİ FİNAL BAŞVURUSU

TFF yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; Beşiktaş'ın kapasite açısından 4. sırada olması ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi finalleri için başvuru yapılması nedeniyle EURO 2032 listesinde yer verilmedi.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda, "2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı." ifadelerini kullanmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery