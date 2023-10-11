Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.
HEM KAPASİTE HEM İKİ FİNAL BAŞVURUSU
TFF yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; Beşiktaş'ın kapasite açısından 4. sırada olması ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi finalleri için başvuru yapılması nedeniyle EURO 2032 listesinde yer verilmedi.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda, "2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı." ifadelerini kullanmıştı.
Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.
HEM KAPASİTE HEM İKİ FİNAL BAŞVURUSU
TFF yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; Beşiktaş'ın kapasite açısından 4. sırada olması ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi finalleri için başvuru yapılması nedeniyle EURO 2032 listesinde yer verilmedi.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda, "2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı." ifadelerini kullanmıştı.