Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu!

Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın pazar gününe alınması için başvuruda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu!
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22 Kasım 2021 16:32
Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü karşılaşacağı maçın pazara alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa'da pazartesi ise ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirtti.

GİRESUNSPOR DA OLUMLU YANIT VERDİ

Ayrıca Ajax örneği de sunularak rakiplerinin Hollanda Ligi'nde pazar günü maça çıkacağı belirtildi.

Fikstürün yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik başvuruyu iletti. Ayrıca Giresunspor cephesi ise Beşiktaş'ın isteğini olumlu karşılayarak maçın pazar oynanmasına onay verdi.

SON KARAR TFF VE YAYINCIDA

Gözler TFF ve yayıncı kuruluşun vereceği yanıta çevrildi. 

 

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