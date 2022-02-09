Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti.



Siyah beyazlı takım aleyhine hakemlerin hata yaptığı gerekçesiyle TFF yetkilileriyle görüşen Çebi, bu hakemlerin cezalandırılmasını istedi.



Siyah-beyazlı yöneticiler lige verilen arada da o haftaya kadar yaşanan hakem hatalarıyla ilgili hazırladıkları dosyayı TFF'ye teslim etmişti.





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