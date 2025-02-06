Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı!

Beşiktaş, Sivasspor maçının saatiyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı!
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06 Şubat 2025 19:55
Son güncelleme 06 Şubat 2025 19:57
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın açıklamasında TFF hesabı etiketlenerek, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"

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