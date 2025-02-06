Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Beşiktaş'ın açıklamasında TFF hesabı etiketlenerek, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"
Beşiktaş'ın açıklamasında TFF hesabı etiketlenerek, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"