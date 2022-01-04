Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru; 'Lig 15 gün geç başlasın'

Toplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a yaptığı açıklamada "Birçok futbolcumuz Kovid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'ın talebi üzerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.





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