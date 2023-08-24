Beşiktaş'tan TFF'ye; "Adaletiniz nerede?"

Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrar edilmesini istediği paylaşımın ardından TFF için bir kez daha paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların paylaşımında, "Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?" ifadeleri yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan TFF'ye; 'Adaletiniz nerede?'
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24 Ağustos 2023 16:10
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 16:13
Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçının tekrarlanması için yaptığı açıklamanın ardından bu kez TFF'ye yönelik, "Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi? Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?" şeklinde sorular yöneltti.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı

"MHK Başkanı'nın açıklamalarına istinaden;

SORUYORUZ!

Bunları bilmek hakkımız!

Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?

Yan hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?

Kuralı bilmeyen hakem kaç puan aldı?

Bu maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?

Teknolojiniz mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mı yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?

Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?

Gerçekleri görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?

Kabahat VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?

120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!

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