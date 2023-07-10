Beşiktaş'tan Tete için buzları kıran teklif

Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncunun sonraki satışı için yüzde 40'lık pay önerildi. Shaktar Donetskli yetkililer düşünmek için süre istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tete için buzları kıran teklif
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10 Temmuz 2023 08:36
Beşiktaş'ın yeni gözdesi Tete'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara bölgesinde forma giyebilen oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Brezilyalı yıldızın bonservisine ocak ayına kadar sahip olan Ukrayna temsilcisi, bu kozunu en iyi şekilde değerlendirmek için zorlamaya devam ederken, Beşiktaş'tan buzları kıran bir teklif geldi.

Siyah beyazlılar, Tete'nin sonraki satışı için yüzde 40'lık pay önerdi.

CEVAP BEKLENİYOR

Yönetim, son dönemde kadroya katılan oyuncuların Beşiktaş formasıyla piyasa değerini katladığına da dikkati çekti.

Shakhtar Donetskli yöneticiler, sözleşme süresinin dolmasına altı ay kalan oyuncusunun, gönderildikten sonra da kulübe para kazandırma düşüncesine olumlu bakıyor.

Beşiktaş bu teklifin yanı sıra bonservis bedeli olarak da bir miktar ödeme yapacak. Ukrayna ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'a cevabını iletmesi bekleniyor. 

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