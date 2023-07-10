Beşiktaş'ın yeni gözdesi Tete'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara bölgesinde forma giyebilen oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Brezilyalı yıldızın bonservisine ocak ayına kadar sahip olan Ukrayna temsilcisi, bu kozunu en iyi şekilde değerlendirmek için zorlamaya devam ederken, Beşiktaş'tan buzları kıran bir teklif geldi.
Siyah beyazlılar, Tete'nin sonraki satışı için yüzde 40'lık pay önerdi.
CEVAP BEKLENİYOR
Yönetim, son dönemde kadroya katılan oyuncuların Beşiktaş formasıyla piyasa değerini katladığına da dikkati çekti.
Shakhtar Donetskli yöneticiler, sözleşme süresinin dolmasına altı ay kalan oyuncusunun, gönderildikten sonra da kulübe para kazandırma düşüncesine olumlu bakıyor.
Beşiktaş bu teklifin yanı sıra bonservis bedeli olarak da bir miktar ödeme yapacak. Ukrayna ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'a cevabını iletmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara bölgesinde forma giyebilen oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Brezilyalı yıldızın bonservisine ocak ayına kadar sahip olan Ukrayna temsilcisi, bu kozunu en iyi şekilde değerlendirmek için zorlamaya devam ederken, Beşiktaş'tan buzları kıran bir teklif geldi.
Siyah beyazlılar, Tete'nin sonraki satışı için yüzde 40'lık pay önerdi.
CEVAP BEKLENİYOR
Yönetim, son dönemde kadroya katılan oyuncuların Beşiktaş formasıyla piyasa değerini katladığına da dikkati çekti.
Shakhtar Donetskli yöneticiler, sözleşme süresinin dolmasına altı ay kalan oyuncusunun, gönderildikten sonra da kulübe para kazandırma düşüncesine olumlu bakıyor.
Beşiktaş bu teklifin yanı sıra bonservis bedeli olarak da bir miktar ödeme yapacak. Ukrayna ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'a cevabını iletmesi bekleniyor.