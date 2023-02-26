Yaşanan deprem felaketi sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerimizde hayat dururken futbolda birçok kulüp de lige devam edememe kararı aldı. TFF de söz konusu kulüplerin gelecek sezon hakları saklı kalmak üzere bu sezon ligden çıkarılacaklarını duyurdu.



Bununla beraber son günlerde özellikle Süper Lig'de "Çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?" tartışmaları gündemde. Özellikle Beşiktaş Kulübü'nün, Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm sezon boyunca oynadığı maçların geçersiz sayılması yönünde öneride bulunduğu biliniyor.



Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından TFF, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti. Beşiktaş Kulübü ise TFF'nin bu kararına tepkili.



AHMET NUR ÇEBİ: "BENCE YOK KABUL EDİLMELİ"



Nitekim Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.



EMRE KOCADAĞ'DAN UEFA DETAYI



Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da çok konuşulacak açıklamalara imza attı.



Kocadağ konuyla ilgili olarak, "UEFA'nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız" dedi.















