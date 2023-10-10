Beşiktaş'tan teknik direktör kararı!

Beşiktaş, seçim tarihine kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan teknik direktör kararı!
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10 Ekim 2023 20:16
Son güncelleme 10 Ekim 2023 20:35
Beşiktaş, seçim tarihine kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ile çıkacağı maçlar; Galatasaray️, Bodø Glimt, Gaziantep FK,️ Antalyaspor, Bodø Glimt, Başakşehir, Samsunspor, Club Brugge, Ankaragücü.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası İstanbulspor maçında takımın başında Burak Yılmaz vardı. Siyah beyazlı ekip, konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup etti.



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