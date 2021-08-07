Beşiktaş'tan Teixeira'ya özel program

Alex Teixeira'nın Beşiktaş teknik heyetiinn hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'tan Teixeira'ya özel program
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07 Ağustos 2021 10:52
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın takıma katılış tarihi netlik kazanmış durumda. Brezilyalı yıldızın, pazartesi günü saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı açıklandı.

31 yaşındaki Alex'in, teknik heyetin hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Bir aydır tek başına idman yapan tecrübeli 10 numaranın, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin'le görüşerek kondisyon seviyesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi.  

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