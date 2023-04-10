Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un ameliyat edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması!
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10 Nisan 2023 15:36
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, derbide sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren 23 yaşındaki stoperin Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan Tayyip Talha Sanuç'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.



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