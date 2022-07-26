ALANYASPOR 2 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

BEŞİKTAŞ'IN TAYFUR İÇİN YENİ TEKLİFİ

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü listesine almıştı. Futbolcu için bir süredir Alanyaspor ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki sol bek için son teklifi ortaya çıktı.Siyah-beyazlıların geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.