Beşiktaş'tan Tayfur için yeni teklif!

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un kapısını yeni bir teklifle çalmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayfur için yeni teklif!
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26 Temmuz 2022 09:12
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü listesine almıştı. Futbolcu için bir süredir Alanyaspor ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki sol bek için son teklifi ortaya çıktı.

ALANYASPOR 2 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.

BEŞİKTAŞ'IN TAYFUR İÇİN YENİ TEKLİFİ

İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.



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