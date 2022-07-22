Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni plan

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için yeni bir hamle yapmaya karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni plan
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22 Temmuz 2022 11:18
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Daha önce Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Siyah-Beyazlılar, şimdi de teklifine bonservis ekledi.

Beşiktaş 'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor 'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.

Ancak Siyah-Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle yapma kararı aldı. İlk teklifinde Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş'ın bu kez 29 yaşındaki futbolcu için bir miktar da bonservis ekleyerek teklifini değiştirmesi bekleniyor. 

 

 

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