Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için teklif!

Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'a 500 bin euro teklif etti. Akdeniz ekibi bu teklifin yükseltilmesini istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için teklif!
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18 Haziran 2023 11:37
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için de bir hamlede bulundu.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Alanyaspor'a 500 bin euro'luk bir teklif yaptı.

Alanyaspor ise Beşiktaş'tan bu teklifin yükseltilmesini istedi.

Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta süre bulan Tayfur Bingöl, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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