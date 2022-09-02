Beşiktaş, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor.Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede,denildi.Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti.Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.