Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl atağı

Beşiktaş transfer haberleri: Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadrosunda olan ve birçok mevkide oynayabilen Tayfur Bingöl'ü tekrardan gündeme aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl atağı
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26 Ağustos 2023 09:26
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 10:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı.

Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor. Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

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