Beşiktaş'tan tarihi başarı! 4 maçta kaleyi kapadı...

Geçen sezon ligin en skorer takımı olmasına rağmen en az gol yiyen 5. takımı olarak ligi tamamlayan Kartal, 1968-69 ve 1985-86 sezonlarında yakaladığı başarıyı bu sezon da devam ettirdi.Beşiktaş ile birlikte ligde gol yemeden yoluna devam eden bir diğer takım ise F.Bahçe.Batshuayi, Beşiktaş'ta çıktığı 3. maçta duble yaptı. Belçikalı futbolcu 12 Mayıs 2019'da Premier Lig'de Crystal Palace'ın Bournemouth'u 5-3 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.