Beşiktaş'tan tarihi başarı! 4 maçta kaleyi kapadı...

Yeni Malatyaspor'u deviren Beşiktaş ligde yoluna namağlup devam ederken 4 haftada da kalesini gole kapatarak 1985-86 sezonundan sonra bir ilki başardı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan tarihi başarı! 4 maçta kaleyi kapadı...
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12 Eylül 2021 12:57
Geçen sezon ligin en skorer takımı olmasına rağmen en az gol yiyen 5. takımı olarak ligi tamamlayan Kartal, 1968-69 ve 1985-86 sezonlarında yakaladığı başarıyı bu sezon da devam ettirdi.

Beşiktaş ile birlikte ligde gol yemeden yoluna devam eden bir diğer takım ise F.Bahçe.

BATSHUAYİ'DEN 2 YIL SONRA DUBLE

Batshuayi, Beşiktaş'ta çıktığı 3. maçta duble yaptı. Belçikalı futbolcu 12 Mayıs 2019'da Premier Lig'de Crystal Palace'ın Bournemouth'u 5-3 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.  

 

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