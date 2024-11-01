Trendyol Süper Lig'i 10. hafta maçında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası tekrar moral depolamak isteyen Beşiktaş, X platformu üzerinden taraftarlarına bir çağrı yaptı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
''Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz''
Galatasaray mağlubiyeti sonrası tekrar moral depolamak isteyen Beşiktaş, X platformu üzerinden taraftarlarına bir çağrı yaptı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
''Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz''