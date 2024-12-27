Beşiktaş'tan talimat: "Kendine kulüp bul"

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Joao Mario'nun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan talimat: 'Kendine kulüp bul'
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27 Aralık 2024 09:57
Son güncelleme 27 Aralık 2024 09:58
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılık kararı alındı.

Siyah beyazlı takımın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario ile yollar ayrılacak.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Joao Mario'nun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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