Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Christian Fassnacht için yeni gelişmeler yaşandı. Young Boys 3.5 milyon Euro'yu peşin talep etti ve görüşmeler tıkandı. Beşiktaş ise yeni bir plan yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEME PLANI
Buna göre Beşiktaş, bu tutarı üç eşit taksit ile ödemek istiyor. Ayrıca oyuncuya 3+1 yıllık kontrat verilecek. Bu paralelde yıldız orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapılacak.
FUTBOLCU BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Özellikle 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Beşiktaş'ta forma giymek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. İsviçreli futbolcunun, 2 yıllık kontratı bulunsa da kulübün ikna edilmesi konusunda tüm şartlar zorlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEME PLANI
Buna göre Beşiktaş, bu tutarı üç eşit taksit ile ödemek istiyor. Ayrıca oyuncuya 3+1 yıllık kontrat verilecek. Bu paralelde yıldız orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapılacak.
FUTBOLCU BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Özellikle 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Beşiktaş'ta forma giymek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. İsviçreli futbolcunun, 2 yıllık kontratı bulunsa da kulübün ikna edilmesi konusunda tüm şartlar zorlanacak.
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