TAYFUR BİNGÖL TAKASLA GELEBİLİR

SALİH VE AHMET GÖNDERİLEBİLİR

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERFORMANSI

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak için planını yaptı. Takasta kullanılabilecek isimler ikiye yükseldi.Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu para vermeden takas formülü ile kadrosuna katmak istiyor.Takas için masadaki isimler ise Salih Uçan ve Alanya'da kiralık olarak forma giyen Ahmet Gülay. Beşiktaş bu iki oyuncudan birinin bonservisini vererek transferi bitirmek istiyor. Tayfur, geçen sezon içinde bir açıklama yaparak, "Hayalim Beşiktaş'ta forma giymek" açıklamasını yapmıştı.Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.