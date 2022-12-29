Beşiktaş , ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda kadroda değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, sürpriz bir ismi listesine ekledi.



Beşiktaş, Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan sol bek Yahia Attiyat-Allah'ı listesine ekledi.



SAISS ÇÖZECEK



Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın, Saiss'in de devreye girmesiyle birlikte bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.



AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR



27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı. Attiyat, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Yunan takımı Volos NPS'de de forma giymişti.



