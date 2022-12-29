Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı: Saiss çözecek

Şenol Güneş yönetiminde ara transferde bir kadro değişimine hazırlanan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Siyah-Beyazlılar, transfer adına listesine yeni bir ismi ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı: Saiss çözecek
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29 Aralık 2022 10:42
Beşiktaş , ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda kadroda değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, sürpriz bir ismi listesine ekledi.

Beşiktaş, Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan sol bek Yahia Attiyat-Allah'ı listesine ekledi.

SAISS ÇÖZECEK

Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın, Saiss'in de devreye girmesiyle birlikte bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı. Attiyat, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Yunan takımı Volos NPS'de de forma giymişti. 

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