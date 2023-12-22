Beşiktaş'tan sürpriz teklif: Solskjaer

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklifte bulundu.
Haberde; Beşiktaş yöneriminin Norveçli teknik adama 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.
2 YILDIR ÇALIŞMIYOR
Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklifte bulundu.
Haberde; Beşiktaş yöneriminin Norveçli teknik adama 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.
2 YILDIR ÇALIŞMIYOR
Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.