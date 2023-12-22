Beşiktaş'tan sürpriz teklif: Solskjaer

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz teklif: Solskjaer
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22 Aralık 2023 19:37
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklifte bulundu.

Haberde; Beşiktaş yöneriminin Norveçli teknik adama 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.

2 YILDIR ÇALIŞMIYOR

Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.



 
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