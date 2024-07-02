Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
Di Marzio'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.
RESMİ ADIMLAR ATILACAK
Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.
EURO KADROSUNDA YER ALDI
Arnavutluk'un EURO2024 kadrosuna çağrılan tecrübeli stoper, turnuvada süre alamadı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Di Marzio'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.
RESMİ ADIMLAR ATILACAK
Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.
EURO KADROSUNDA YER ALDI
Arnavutluk'un EURO2024 kadrosuna çağrılan tecrübeli stoper, turnuvada süre alamadı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.